Buldan: Kimse HDP'nin bir dahaki dönemde yönetimin bir parçası olacağını aklından çıkarmasın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan partisinin Batman İl Örgütü'nün kongresinde yaptığı konuşmada erken seçim çağrısında bulundu ve "Hiç kimse HDP'nin bu seçimlerde uygulayacağı strateji ile birlikte bir dahaki dönemde yönetimin bir parçası olacağını aklından asla çıkarmasın" dedi.

Buldan "Kendinize güveniyorsanız kurun sandıkları. Biz her yönüyle hazırız. HDP ülkeyi yönetmeye hazır" dedi.

"AKP ve küçük ortağı (MHP) şunu bilsin ki onların hikayeleri çoktan bitti, artık yarı yolda kaldıklarını ve ilerleyemediklerini kendileri de biliyor ve bunun farkında. Bunun için HDP’ye saldırmakta başka bir yol bulamıyorlar" diyen Buldan MHP ve AKP'nin "hakaret düellosu"na girdiklerini söyledi. Buldan "AKP, HDP için 'siyasi bir terörist' kelimesini kullandı, MHP 'demokrasinin yüz karası' diyerek birbirleriyle yarışıyorlar. Batman’dan sesleniyoruz; Bu ülkenin yüz karası sizlersiniz, zihniyetinizdir" diye konuştu.

"Şimdi bu ülkenin en büyük krizlerinin yaşandığını bir dönemden geçiyoruz" diyen Buldan "Kürt halkı başta olmak üzere Türkiye halklarının krizden çıkmasının tek yolu yapılacak seçimlerdir. Şu anda bir ekonomik kriz var, sosyal kriz var, siyasi kriz var. Bütün bu krizlerin müsebbibinin AKP ve MHP olduğunu da hiç kimse unutmasın. Batman halkı asla şunu unutmasın; Ha AKP ha MHP, ikisinin de birbirinden farkı yoktur, al birini vur ötekine. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş, bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

Buldan "Hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. En ufak bir şüphe duymasın. Hiç kimse HDP'nin bu seçimlerde uygulayacağı strateji ile birlikte bir dahaki dönemde yönetimin bir parçası olacağını aklından asla çıkarmasın. Demokrasi güçleri, barış yanlıları, özgürlükleri isteyen, demokrasiyi savunanlarla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bunun için bir an önce sandıkların gelmesi, ülkenin bir erken seçime gitmesi için artık zamanın kalmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye halkları seçim istiyor ama yüzsüzler, utanmazlar sandığı getirmekten kaçınıyorlar" diye konuştu.

İktidara "Eğer kendinize güveniyorsanız, seçim kararı alın, kurun sandıkları" diye seslenen Buldan "Hep birlikte halkın hakemliğine başvuralım, halk kimi tercih ediyor görelim. Biz her yönüyle hazırız. Seçimlere hazır olduğumuzu Batman’dan deklare ediyoruz. Yarın da bir ay sonra da yapılsa HDP seçimlere, ülkeyi yönetmeye hazırdır" dedi.