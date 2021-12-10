Erdoğan'dan halka 'açlık' müjdesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda konuştu.
Erdoğan, buradaki konuşmasında Kuran'daki Bakara suresinden alıntı yaparak "Muhakkak ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabredenleri müjdele!" dedi.
"5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan salgınla mücadele ediyoruz. Bu salgın nedeniyle pekçok vatandaşımızı kaybettik. Ebediyete uğurladığımız tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Üye ülkelerde hayatını kaybeden kardeşlerim için başsağlığı diliyorum," ifadeleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, şöyle devam etti: