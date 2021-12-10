AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla AKP İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
*Neval Oğan Balkız
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Faşist uygulamalar adeta sıradan hale gelmiştir...
Erdoğan, 'İnsanları kökenine, inancına, rengine, dış görünüşüne göre ayıran en temel hak ve özgürlüklerini ellerinden alan faşist uygulamalar adeta sıradan hale gelmiştir' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla AKP İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa video mesaj gönderdi.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: