Erdoğan'dan A Haber muhabirine: 'Rüya, kendine gel'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ile ilgili soruya yanıt verirken A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "Sirk cambazı ifadesini kullandınız kürsüde" sözleri üzerine muhabire "Ben onların adını anmadım. Rüya, kendine gel" dedi.

Partisinin genel merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi yetkililerinin yerel seçimlere ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, "Yeniden Refah'ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette. Yeniden Refah olarak ya bizden ayrılmış olanlar veya bize karşı tavır içinde olanları aday çıkardılar. Onlarla yollarını devam ettiriyorlar" dedi.

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Erdoğan'ın AKP Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı hatırlatarak "Sirk cambazı dediniz kürsüde" dedi. Erdoğan'ın "Hıı" demesi üzerine soruyu tekrarlayan Akkuş'a "Ben onların adını anmadım" diye yanıt veren Erdoğan, ardından muhabire "Rüya, kendine gel" dedi.

'Devlet Bey yaşım miktarınca güller gönderdi'

Doğum gününü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutlayıp kutlamadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan "Devlet Bey, her zamanki nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Çok da zengin bir nezaket. Yaşım miktarınca güller gönderdi. Yine kendine has estetiği içinde olan, henüz daha görmedim, bir kalem gönderildiğini söylediler. Doğum yıl dönümümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de tebrikleştik" ifadelerini kullandı.

'Putin'in ziyareti çok kısa zaman içinde değil'

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Putin'in olası Türkiye ziyaretinin tarihine ilişkin soru üzerine, "Şu anda çok kısa zaman içinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden yapacağı ifadesini kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumuyla ilgili memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti" dedi.

'F-35’ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz'

"ABD'nin F-16 teslimine ilişkin bir takvimlendirme söz konusu mu? ABD'li senatörler ile de görüştünüz. Bu görüşmeler Türkiye'nin F-35 projesine dönüşüne kapı aralar mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan şunları kaydetti:

"Şu andaki planınız, programımız F-35’ten öte F-16'ya kilitlenmiş vaziyetteyiz. Gerek Kongre gerekse Senato, senatörlerle yaptığımız görüşmede F-16 ile ilgili ne adımlar atarız, onları görüştük. Arkadaşlarımızın muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz, takipçisiyiz."

Irak'a bir ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği sorulan Erdoğan, "Seçim sonrası" cevabını verdi.