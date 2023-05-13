Erdoğan'dan görevden ayrılanlara maaş garantisi veren imza: 'Hemen iptal edilecek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçime günler kala Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) üyeleri hakkında görevlerinden ayrılsalar da 2 yıl boyunca ödeme almalarını sağlayan karara 11 Mayıs'ta imza attığı ortaya çıktı.

Karara göre, görevlerinden ayrılmış olsalar da SEDDK üyeleri 2 yıl boyunca ödeme almaya devam edecekler. Bu karar, 12 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

'İptal edilecek ilk kararnamelerden biri'

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİP Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz ise bu kararın, iktidara geldiklerinde iptal edilecek ilk kararnamelerden biri olacağını ifade etti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Hemen iptal edilecek ilk kararnamelerden biri"

Hemeen iptal edilecek ilk kararnamelerdan biri… pic.twitter.com/qVRWPAAD35 — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) May 12, 2023

'Kaybettiklerini açık açık kabul ediyorlar'

DEVA Partili Finans Uzmanı Ömer Rıfat Gencal ise, "Kaybettiklerini artık açık açık kabul ediyorlar" dedi.

Gencal şunları söyledi:

"Giderayak, Türkiye tarihinde ilk defa görülen bir uygulamaya imza attılar. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna üye olarak seçilmiş bir kimse herhangi bir sebepten görevinden ayrılmış olup, yeni bir işe başlayıncaya kadar veya yeni bir yere atanıncaya kadar 2 yıl süresince üye iken almakta olduğu özlük haklarını almaya devam edecekmiş..

Hizmet vermeden oturduğu yerden maaş almak olmaz.. İktidar değişir değişmez yeni bir kararname ile bunu değiştireceğiz."

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+ yeni bir işe başlayıncaya kadar veya yeni bir yere atanıncaya kadar 2 yıl süresince üye iken almakta olduğu özlük haklarını almaya devam edecekmiş..



Hizmet vermeden oturduğu yerden maaş almak olmaz..



İktidar değişir değişmez yeni bir kararname ile bunu değiştireceğiz — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) May 12, 2023

Bir de atama kararı aldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Akif Balta atandı. Balta, daha önce aynı kurumun Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı. Bu atama kararları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.