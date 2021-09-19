Erdoğan'dan gençlere 'fenomen' tavsiyesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de üniversite kazanan gençlerle görüştü.

'Kripto paraya prim vermeyiz'

Katılımcılardan birinin Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu'nun oluşturulduğunu hatırlatarak Merkez Bankasının kripto paraya açılıp açılmadığını ve kendisinin kripto para konusundaki görüşlerini sorması üzerine Erdoğan, kripto paraya açılma gibi bir dertlerinin olmadığını, aksine onlara karşı ayrı bir savaş ve mücadeleleri olduğunu iddia etti.

Erdoğan, "Onlara da böyle bir prim zaten vermeyiz, vermeyeceğiz de. Çünkü biz, şu anda bu konuda kendi asli hüviyeti olan paramızla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Fenomenlerin yönlendirmesiyle fikir belirlemeyin'

"Medya ve sosyal medya gibi büyük bir kısmı yalan veya saptırma üzerine kurulu manipülasyon araçlarıyla popüler sanatçı, fenomen, şovmen bu türlerden kişilerin yönlendirmesiyle asla fikir ve tutum belirlemeyin. Hani o meşhur kalıpla ifade edecek olursak, önce kendiniz olun, önce kendinizi tanıyın, önce kendinizin de içinde bulunduğu medeniyet ve kültür ikliminizi tanıyın. Sonra diğer her şeyi öğrenin. Ondan sonra fikri ve siyasi safınızın adını koyun."