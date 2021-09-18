Bilal Erdoğan’a 'üstün zekalı' demek suç değilmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM), BirGün’de yayımlanan köşe yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a “üstün zekalı” diyen ve bu sebeple ceza alan Seray Şahiner’in hak ihlaline uğradığına karar verdi.

BirGün’ün haberine göre AYM, para cezasına çarptırılan Seray Şahiner’in basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

Seray Şahiner için, “Hükûmetin eğitim politikalarına sert muhalefeti ile bilinen bir gazetede köşe yazarlığı yapmaktadır” denilen kararda, ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğu vurgulandı.

“Anayasa’nın 26. ve 28. maddelerinde güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğini” belirten Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin Şahiner’e ceza veren İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini istedi.

Bilal Erdoğan, Seray Şahiner’in 7 Ağustos 2014’te BirGün gazetesinde yayınlanan “Buraları eskiden hep düz liseydi” başlıklı yazısındaki “Üstün zekasına daha önceki tapelerden şahit olduğumuz Bilal Erdoğan” ifadesini hakaret sayarak dava açmıştı.

Şubat 2016’da sonuçlanan davada Şahiner, 2 bin 610 lira para cezasına çarptırılmıştı. Şahiner, karara itiraz ederek 28 Mart 2016’da AYM’ye başvuruda bulunmuştu.