Erdoğan'dan Finlandiya'ya NATO için yeşil ışık: 'Verdiğimiz sözü tutacağız'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretten bir gün önce Finlandiya'nın başvurusuyla ilgili konuşan Erdoğan, NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" ifadelerini kullandı.

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.