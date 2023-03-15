Finlandiya Cumhurbaşkanı NATO görüşmeleri için Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun NATO üyeliği sürecine ilişkin görüşmeler kapsamında 16-17 Mart tarihlerinde Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nun Cumhurbaşkanı Tayyip davetine karşılık Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunan İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın farklı aşamalarda NATO üyesi olabileceğini kaydetmişti.

İsveç ve Finlandiya, NATO üyesi 30 ülkenin de onayını gerektiren katılım için Macaristan ve Türkiye'den henüz onay almadı.