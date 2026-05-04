Erdoğan’dan ‘evlilik kredisi’ açıklaması: Vade döneminde ikinci çocuk olursa kalan borçlar silinecek

Holdingler kârlarına kâr katarken milyonlarca emekçi açlık sınırı altında asgari ücretlerle adeta hayatta kalma mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz yılı “Aile Yılı” ilan eden AKP hükümeti ise doğum oranlarının düşmesine karşı milyonlara “daha fazla çocuk yapın” çağrısında bulunuyor. Son olarak 2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmişti.

Bugünkü kabine toplantısının ardından açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18-29 yaş arası gençlere yönelik 200-250 bin lira arasındaki “evlilik kredisi”yle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Erdoğan krediden faydalananların vade döneminde ikinci çocuk sahibi olmaları durumunda kalan taksitlerin tamamının hibe edileceğini açıkladı.

Erdoğan şunları kaydetti:

“Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz."