AKP'nin evlilik ve çocuk ısrarı sürüyor: Erdoğan'ın yoksulluktan haberi var mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025'te ilan edilen "Aile Yılı"ndan memnun kalmamış, doğurganlık oranının düşük kalmasından yakınarak beş çocuk çağrısında bulunmuştu:

Bu bir intihardır. Nüfus artış hızında şu anda maalesef 1,7'deyiz. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'nin nüfus artış hızının böyle bir konuma gelmesi hazmedilemez. Boşuna en az 3 çocuk demiyoruz. Niye en az dört çocuk olmasın, beş olmasın?"

İktidarın bir süredir “varoluşsal bir tehdit” olarak nitelendirdiği düşen doğum oranları ve "toplumsal yapı", yeni bir resmi devlet politikasına dönüştürüldü. Erdoğan'ın geçen seneki "Aile Yılı"na dair memnuniyetsizliğinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edildi.

Erdoğan'a göre bu tablonun ardında "sezaryen komplosu"ndan, "eşcinsellik propagandası"na dek onlarca sebep var ama sadece bir şey yok: Ekonomi.

Yani Erdoğan'a göre kendi karnını doyuramayan, her ay kirasını ve faturasını zor ödeyen, işten atılma korkusuyla yaşayan, devlet hastanesinde tedavi olamayan birinin, bu kadar çocuğun bakım masrafını karşılaması mümkün.

Açlık sınırı 35 bin liraya dayandı

Oysa iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) bile kısa süre önce bunun tam tersini açıkladı.

TÜRK-İŞ’in açıkladığı Nisan 2026 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, sağlıklı ve dengeli beslenme için yapılması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye yükseldi.

Barınma, giyim, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel giderleri de kapsayan yoksulluk sınırı ise 112 bin 660 TL olarak hesaplandı.

Türkiye'de emekçilerin büyük kısmının asgari ücrete yani 28 bin 75 liraya mahkum edildiği göz önüne alındığında, AKP iktidarının beş çocuk çağrısının herhangi bir gerçekliği bulunmuyor.

'Harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor'

Buna karşın Erdoğan, çağrılarını sürdürüyor.

Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "2014'te yılda 1 milyon 351 bin bebek dünyaya gelirken 2023’te bu sayının 1 milyonun altına düşmesinden" şikayet etti.

"Bizim kültürümüzde çocuk, evin neşesidir. Ancak on yılda sofralarımızdan yarım milyona yakın küçük kaşık eksildi" diyerek hayıflanmasını sürdüren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şurası da endişe vericidir: Ortanca yaşımız 2025’te 34,9’a çıktı. Yani her iki vatandaşımızdan biri artık yaklaşık 35 yaşındadır."

Erdoğan, ilk evlenme yaşının erkeklerde 28,5’e, kadınlarda 26’ya çıktığını ve 20-24 yaş aralığında hiç evlenmemiş kadın oranının yüzde 79, erkeklerde ise yüzde 94 olduğunu aktardı. "Yani milletçe önümüzde geleceğimiz adına endişelenmemiz, bununla kalmayıp çözümü için harekete geçmemiz gereken bir tablo bulunuyor" dedi.

'Türkiye, Avrupa Birliği’nden hâlen on yaş daha gençtir'

Bahse konu verileri "tedirgin edici" olarak nitelendiren Erdoğan, bu durumun yalnızca "Türkiye'nin meselesi olmadığını" da ifade etti.

Erdoğan, "Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar birçok ülke yaşlanan nüfus, azalan doğum oranları ve çözülmeye başlayan aile yapısıyla karşı karşıyadır" dedi ve açıklamasını şöyle sonlandırdı: