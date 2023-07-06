Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması: 'Bakanlara talimat verdim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na açıklamalarda bulundu.

Emekli maaşlarında enflasyon zammı haricinde refah payı uygulamasına gidilmemesine değinen Erdoğan, 'İyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim' dedi.

AKP'nin oy oranındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, "Partimizin oylarındaki negatif ayrışmanın farkındayız. Kimi şehirlerde, milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı oy oranı uyumsuzluğunu görmezden gelmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan 'değişim' tartışmalarını değerlendiren Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenlerin gırtlak gırtlağa gelmesinin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. 'Değişim' adıyla yürütülen kayıkçı kavgalarıyla işimiz olmaz" diye konuştu.

Konuşmasında, geçtiğimiz günlerde tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı Kılıçdaroğlu üzerinden hedef alan Erdoğan "Bebek katilini öven gazeteci kılıklı teröristlere sahip çıkıyor!" ifadelerini kullandı.