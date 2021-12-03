Erdoğan'dan ekonomi politikası çıkışı: Çin de böyle büyüdü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi iç halkasına ‘ekonomide yeni dönem yeni yol haritası’nı açıklarken "Çin örneği"ne başvurdu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış''ın haberine göre, Erdoğan geçtiğimiz günkü partisinin MYK toplantısında "Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan daha avantajlıyız" dedi.

'4-5 aya toparlanacağız'

Kabinede sözde "affını" isteyen maliye bakanının yerine yenisini atamasının ardından yaptığı konuşmada Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Ekonominin 4 sacayağı bulunuyor. Bunlar; enflasyon, ihracat, faiz ve üretim. Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor. Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor. Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ‘ekonomide yeni dönemi’ başlattık. Kararları da bu yönde alıyoruz. Bu kararlar yeni ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli. Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız.”

Çin 'düşük faizle' büyümüş...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin Çin gibi malı ucuza üretip, bunu Avrupa’ya satarak, bu üretimden dolar girdisi sağlayabileceğini öne sürdü. Erdoğan, Çin ve Almanya "gibi bazı ülkelerin" düşük faiz politikasını yıllardır uyguladığını öne sürerek “Bizim de bu faiz sarmalından çıkmamız lazım. 1970’lerin Almanya’sında mülteci nüfus var. Genç nüfus ve mültecileri çalıştırarak işgücünü sağlıyorlar. Çin ise genç nüfus, sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil, genç nüfusla, üretimle büyüme sağlamalıyız” dedi.

Erdoğan'dan 'yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz' çıkışı

Öte yandan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“19 yıllık süreçte yol, köprü gibi pek çok büyük yatırımı tamamladık. Artık bu sürecin sonuna geldik. Ekonomik olarak bunların da meyvesini yiyeceğiz. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle, bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. Bunu vatandaşlara iyi anlatın. Vatandaşlarımızın refah seviyesi yükselecek, alım gücü artacak. Böylece cari açığımız kapanacak. Faiz düşük, yüksek kazanç elde eden sanayi ülkesi haline geleceğiz”