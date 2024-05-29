Erdoğan'dan düzenleme sinyali: Ya bu hayvanları sahiplenirsiniz ya da...

AKP’nin sokak hayvanlarının toplanarak “uyutma” adı altında öldürülmesini de içeren düzenlemesi ilişkin taslak Meclis'e gönderildi.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi.

Tunç, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı taslak çalışmasının Meclis'teki parti grubuna intikal ettirildiğini ve milletvekillerinin değerlendireceğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, Bakan şöyle konuştu:

"Ölümlere yol açan, çocuklara ve yaşlılara saldıran, trafik kazalarına neden olan durumlar söz konusu. Bunu da önlemek lazım. Bunu önlemek için de bir takım tedbirler almak gerekiyor. Belediyelere ve kurumlarımıza düşen görevler olacak. Bu anlamda bir yasal düzenleme ihtiyacı olduğu açık. Burada dengeyi iyi korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyalım ama tabii ki insan sağlığını tehdit edecek durumu da ortadan kaldırmaya yönelik bir orta yol bulunması gerekiyor."

Bakan Tunç, "sokak köpeklerinin uyutulacağı" tartışmalarına ilişkin de, "Bunlar Meclis'te tartışılacak konular. Nasıl bir çözüm olacağını hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Tüm hayvanlar sahiplenilirse sonraki adıma ihtiyaç kalmaz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da, partisinin Meclis'teki Grup Toplantısı'nda konuya değindi.

Mevzuatta yapacakları değişiklikle, sahipsiz köpeklerin sahiplenilmesini amaçladıklarını iddia eden Erdoğan, "İstiyoruz ki, barınaklara alınan tüm hayvanlar sahiplenilsin. Bunu başarabilirsek bir sonraki adıma ihtiyaç kalmayacağını düşünüyoruz" dedi. "Sonraki adım"ın ne olduğunu ise dillendirmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğunun tahmin edildiğini, resmi rakamın 2 milyon olduğunu, ancak bu konuda sağlıklı bir sayım yapılamadığı için rakamın en az iki kat olduğunun var sayıldığını" ifade etti.

"Son 20 yılda, 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas, 30 kuduz vakası tespit edildiğini söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı, 2018-2022 yılları arasında, kuduz riskli temas sayısı ortalama 260 bin iken, 2023 yılında bu sayı 438 bine yükseldiğini dile getirdi.

'Kuduz riski açısından Türkiye, Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde'

"Gelişmiş hiçbir ülkede olmayan bir başıboş köpek sorunumuz var" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maalesef, bazı ülkeler, Türkiye'ye gelecek turist vatandaşlarını kuduz ve sahipsiz köpekler için uyarmaya başladı. Kuduz riski açısından Türkiye; şu an Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı risk kategorisinde yer alıyor. Bunun yanında, 'zoonoz', yani hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık riski de giderek yükseliyor."

"Bu meseleyi çözmüş ülke örneklerini inceliyoruz, tüm taraflarla istişare halindeyiz" diyen Erdoğan, tasarıyla ilgili şu detayları anlattı:

"Hazırlıkları devam eden kanun teklifiyle, köpek bakımevi olmayan yerlerde, hemen bakımevleri kurulacak. Sahipsiz hayvanlar bu bakımevlerinde tutulacak. Ayrıca sahiplenilmeleri için kampanyalar yapılacak. Sahiplenilen hayvanlar kısırlaştırılacak, aşılanacak ve çip takılarak sahibine teslim edilecek. Bundan sonra da çok sıkı takip edilecek."

İktidar, sokak hayvanlarının öldürülmesi için hazırladığı düzenlemeye itirazlar yükselince vites düşürmüş, taslak sahipsiz kalmıştı. Erdoğan'ın sözleri sonrası taslak görüşmeleri sırasında AKP cephesinden gelen çatlak seslerin ne yapacağı merak konusu.