AKP'nin sokak hayvanları düzenlemesi sahipsiz kaldı: Geri adım atılacak mı?

Sokak hayvanlarını “uyutma” adı altında öldürülmesini içeren bir düzenleme üzerinde çalışan AKP, bu planı yoğun eleştiri alınca yeni arayışlara girdi.

Tasarının ayrıntıları ilk olarak cumartesi günü, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından gazetecilerle paylaşıldı.

Buna göre sahipsiz sokak köpekleri barınaklarda toplanılıp 30 gün içinde sahiplenilmemeleri durumunda enjeksiyonla öldürülecek. Barınakların kapasitesi yeterli olmadığından öldürülen hayvanların yerine yenileri toplanılacak ve aynı işlem 30 gün sonra yine toplanıp sahiplenilmeyen hayvanlar için tekrar edilecek.

Katliam anlamına gelen düzenleme tepkileri beraberinde getirdi. Hayvan hakları savunucuları birçok kentte basın açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul'da bir miting düzenleneceği duyuruldu.

Yandaş medya tepkilerin "mama lobisi"ne hizmet ettiğini savundu, köpek saldırısı haberlerini öne çıkardı.

Çatlak sesler yükseliyor

İktidar içinden çatlak sesler de çıktı. AKP Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, çözümün kısırlaştırma ve sahiplendirmeden geçtiğini söyledi. Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Eğer toplanıp uyutulacak birileri varsa onlar 'Canım bugün birilerini öldürmek istiyor' deyip karşısına çıkan ilk genç kızı samuray kılıcıyla öldürenlerdir" dedi.

İtirazların ardından ilk adım çalışmanın Meclis ayağını yürüten AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan geldi.

TRT’nin haberine göre AKP bu hafta ortak bir çözüm için muhalefetin taleplerini dinleyecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak. Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak.

Meclis muhalefeti kapıyı kapattı

Meclis'teki muhalefet partileri AKP kapılarını çalmadan ses yükseltti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2020 yılındaki komisyonda aldıkları "fon kurma" önerisini hatırlatarak, "Cinayete prim vermeden sorun çözeceğiz" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Allah'ın verdiği bir canı ancak Allah alabilir. O bir insan da olsa, hayvan da olsa böyledir. Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız" sözleriyle tartışmayı dini bir zemine çekti.

İddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da "uyutma" önerisinden rahatsız.

Taslak sahipsiz kaldı

Görüşmelere devam eden AKP, itirazlar sonrası söylemini yumuşatmaya başladı.

DW Türkçe'ye konuşan AKP'li Yenişehirlioğlu, geçen hafta AKP kurmaylarınca duyurulan taslağı sahiplenmedi ve henüz ortada bir taslak bulunmadığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, rapor çalışmalarının 1-2 hafta kadar daha süreceğini ve tespitlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Meclis Grubu'na sunacağını söyledi.