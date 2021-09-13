Erdoğan'dan Diyanet açıklaması: Bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile telefonda görüşerek, katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına, programa katılanları selamlayarak başlayan Erdoğan şunları kaydetti:



"Özellikle son dönemlerde, Diyanet camiamız üzerinde bazı spekülatif olaylar cereyan ediyor. Tabii ki bu olaylar beni de ciddi manada üzüyor. Fakat sizlerin birlik, beraberlik, dayanışma, kardeşlik içerisinde duruşunuz inanıyorum ki o grupların, arzuları istikametinde devamına inşallah fırsat vermeyecektir. Burada hep beraber sizin sergileyeceğiniz duruş birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Ve bir de tabii Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarılışımızın bir ifadesidir."

Ne olmuştu?

Adli yıl açılış törenine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da davet edilip dua okutulması tepki toplamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Erbaş'a sahip çıkmıştı ancak Erdoğan'dan bugüne kadar konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti.