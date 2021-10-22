Erdoğan'dan dikkat çeken atama: Korunan alanlar AKP'li isme bağlandı

Türkiye’nin korunan alanlarının emanet edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nde iki gün önce dikkat çekici bir görevden alma yaşandı. Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı kararı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Ali Kahraman görevden alınarak yerine 2019 yerel seçimlerinde İstanbul-Sultanbeyli’den AKP’den belediye başkan aday adayı olan Hacı Abdullah Uçar atandı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne vekâleten genel müdür olarak atanan Uçar inşaat mühendisi kökenli bürokratlardan biriydi. 2006’da ‘nakil atama’ yoluyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevlendirilen Uçar, bir süre kurumda vekâleten imar müdürlüğü yaptı. 2009’da yine atama yoluyla AKP’li Sultanbeyli Belediyesi’nde görevlendirilen Uçar imar müdürlüğü, belediye başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu.

Hacı Abdullah Uçar'ın afişlerinden biri

İlim yayma cemiyeti yöneticiliği de yapmış

2019 yerel seçimlerinde AKP’den Sultanbeyli Belediye Başkan aday adayı olduğunu duyuran Uçar, projelerini de kamuoyu ile paylaşmıştı. Yerel seçimlerde adaylık yarışında başarılı olamayan Uçar, 2018’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ne ‘Genel Müdür Yardımcısı’ olarak atandı. Uçar’ın seçim çalışmaları döneminde yer verilen biyografisinde, İlim Yayma Cemiyeti’nin Sultanbeyli Şubesi’nde ve Yeni Dünya Vakfı’nın Ankara Şubesi yönetiminde görev aldığı bilgileri de bulunuyor.

2018’den bu yana görev yapan müdür görevden alındı

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden görevden alınan Mehmet Ali Kahraman, 14 Aralık 2018’den bu yana kurumda genel müdür olarak görev yapıyordu. Kurumdaki görev değişikliği bugün itibari ile resmi internet sitesine de yansıtıldı. Ani görev değişikliği dikkat çekerken konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Bakanlık kaynakları bunun olağan bir görev değişikliği olduğunu savunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bu ani görev değişikliği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tüm korunan alanlar ona bağlandı

Ülke genelindeki doğal sit alanları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki toplam 27 Bölge Komisyonu’nu bünyesinde barındırıyor. Kurumun görevleri arasında, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanların tescil, onay ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tescil etmek de yer alıyor.

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanına dair usul ve esasları belirlemek ve bu alanların sınırlarını tespit ve tescil etmek, yönetmek ve yönetilmesini sağlamak da kurumun anayasal görevleri arasında.