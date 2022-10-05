Erdoğan'dan CHP'nin yanıtı sonrası açıklama: Olacağı buydu zaten, bunlar dürüst değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, türban için anayasa değişikliği önerisine CHP'den gelen yanıta tepki gösterdi.

Özgür Özel'in "Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" sözlerine yanıt veren Erdoğan, "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Yasak düzenlemeyle istediklerine göre, zaten yasal düzenlemeye gerek yok. Zaten yasal teminat altında. Dürüstten anayasa teminatı altına alalım. Bunun hak ve özgürlükler çerçevesinde samimi şekilde… Ülkenin tüm kurumlarını alacak şekilde şu anda adalet, anayasa komisyon üyelerini çalıştırıyorum. Teklifimizi Meclis’e getireceğiz. O ne yapacak? Desteklemeyecek" ifadesini kullandı.