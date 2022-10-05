Erdoğan'ın Anayasa teklifine CHP'den ilk yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başörtü tartışmaları sonrası yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Özel, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüyle ilgili verecekleri kanun teklifinin AKP'de rahatsızlık yarattığını söyledi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özel, "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" dedi.