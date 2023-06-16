Erdoğan’dan CHP'li Belediye Başkanı Özcan’a ‘heykel’ yanıtı

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu’nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” demişti.

Bolu Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında, AKP’li Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP’li meclis üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan’ın sözünü tutması gerektiğini hatırlattı.

Özcan, sözünü tutacağını açıklayarak, yaşayan bir kişinin heykelinin yapılması için önce o kişinin rıza göstermesi gerektiğini belirtip, Erdoğan'a mektup yazdı. Cumhurbaşkanlığından mektuba yazılan cevapta, devlet adamlarının heykelleriyle değil hizmetleriyle hatırlanmalı vurgusu yapılarak heykele harcanacak paranın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını ve heykel yapılmamasını uygun gördüğü ifade edildi.