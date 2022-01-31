Erdoğan'dan Bekir Bozdağ'a ilk talimat: AKP kulislerinden sızdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ilk talimatları verdiği öne sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre, AKP içinde de pek çok isim de başta Hakyol ve Menzilciler olmak üzere bu grupların Adalet Bakanlığı içinde “ağırlık kazandığı ve Cemaatten boşalan kadrolara bu tarikat mensuplarının yerleştirildiği” konuşuluyordu.

'Yargı içindeki yapılanmaların etkisini kır'

AKP kulislerinde Bozdağ’ın üçüncü kez göreve getirilmesinin perde gerisinde “bakanlıktaki bu yeni yapılanmadaki rahatsızlığın olduğu” belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bozdağ’ı göreve getirirken ilk talimatının da “Yargı içindeki bu yapılanmanın etkisini kır. Yargıda birliği sağla, aksaklıkları çöz ve ‘AKP yargıyı ele geçirdi’ dedirtme” olduğunun altı çiziliyor.

'Sosyal demokratlar da ülkücüler de olsun'

AKP’de, iktidarın, 17-25 Aralık sonrasında FETÖ’cü hakim ve savcıların etkisini kırmak için oluşturduğu platforma da işaret ediliyor. “AKP’yle ortaklığı sonucunda bir dönem yargıda FETÖ etkin hale gelmiş” ve 17-25 Aralık operasyonu düzenlenmişti. AKP ise 17-25 Aralık sonrasında “Yargıda yeniden düzenlemeye ihtiyaç duymuştu.” O dönem bakan koltuğunda oturan Bozdağ ise Erdoğan’ın talimatıyla, “en temel amacı ‘FETÖ’nün yargı üzerindeki hakimiyetinin ve etkinliğinin sona erdirilmesi” olarak açıklanan platformu kurmuştu. Bu platformda, özellikle HSK içinde “hükümete yakın muhafazakâr yargı mensupları ile sosyal demokrat, Alevi ve ülkücü kökenli yargı mensuplarının bir araya gelmesi amaç edinilmişti. Ayrıca 17-25 Aralık sonrasında yargı ilk etapta 4 bine yakın hakim ve savcı tespit edilmiş, aralarında Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara, Muammer Akkaş, Mehmet Yüzgeç ile hakim Süleyman Karaçöl’ün de yer aldığı isimler meslekten ihraç edilmişti. Erdoğan’ın da Bozdağ’dan, “benzer bir çalışma yürütmesini ve bu çalışmada sosyal demokratlar ve ülkücülerin de yer almasını istediği” ifade ediliyor.

'Milletvekilleriyle temasları güçlendir'

Öte yandan AKP kulislerinde, “milletvekillerinin Adalet Bakan yardımcılarına ulaşmakta ve sorunları iletmekte zorluk çektiği” de ifade ediliyor. Bazı milletvekillerinin bu durumu “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaştıkları ve çözüm istedikleri” ileri sürülürken, Erdoğan’ın Bozdağ’a, “milletvekilleriyle temasını güçlendirmesini istediği” de kaydediliyor.