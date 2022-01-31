AKP'li üst düzey yetkili: Gül'ün İstanbul seçiminden beri rahatsızlıkları vardı, bakanlık yapamaz hale gelmişti

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifasının ardından AKP'li bir yetkili ile yaptığı görüşmeyi aktardı.
Saymaz, AKP'li yetkilinin, "Gül'ün uzun süredir rahatsızlıkları vardı. İstanbul seçiminin tekrarlanmasına kadar uzanıyor" dediğini aktardı.
Saymaz'ın aktardığına göre AKP'li yetkili şöyle devam etti:
"Gül, seçimlerin yenilenmesini istemiyor. Berat Albayrak ile atışma oluyor. Berat bey mutlaka yenilenmesi gerektiğini söylüyor. Ağır laflar kullanıyor. O dönemki İl Başkanı Bayram Şenocak, Gül'ü kastederek, 'Bize hiç yardımcı olmuyor' diyor. Seçim kurulu başkanlarının üzerinde baskı oluşturulmasını kastediyor. Gül de 'Önce kendinize bakın, 700 sandık görevlisini değiştirdiniz. Yeni gelenler partiyi ve sahayı tanımıyor' diyor. O zaman hedefe koydular. Sabah gazetesinde aleyhinde yazı yazdılar. Bugüne kadar geldi."
Saymaz, şu ifadeleri kullandı: