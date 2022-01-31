'Abdulhamit Gül, dört günde iki kez istifa sunmuş'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını 4 günde 2 kez sunduğunu yazdı.
Saymaz, Gül'ün 'affının' kabulünden dört gün önce, 25 Ocak Salı sabahı Cumhurbaşkanlığı'ndaki kritik bir görüşme için Beştepe'de olduğunu belirterek, "Beştepe kaynaklarından aldığım bilgiye göre gizli tutulan bu zirveye Gül'ün yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve iki bakanlığın bürokratları ile MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Toplantıda Avrupa Konseyi'nin yakından ilgilendiği, başta Osman Kavala olmak üzere siyasi davalarda nasıl bir politika belirleneceği konuşuldu. Gül, tutuksuz yargılamaları savundu her zamanki gibi" dedi.
Saymaz, yazısında şu ifadeleri kullandı: