Erdoğan'dan Bayraktar ailesine 'Akıncı TİHA' teşekkürü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Taarruzi insansız hava aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur" dedi, Bayraktar ailesine teşekkür etti.

Erdoğan konuşmasında "Türkiye'nin son 19 yılda yazdığı başarı hikayesinin en ön safında hiç şüphesiz savunma sanayimiz var. Bilhassa insansız hava araçları teknolojisinde ulaştığımız seviye, savunma sanayindeki kabiliyetlerimizin tüm dünya tarafından kabul edilen başarısının ifadesidir. Çok değil bundan 10 yıl önce bize bu araçları parası ile bile satmayan, bakımlarını yaptırmak istediğimizde 'bugün git, yarın gel' diyenler vardı. Aynı çevreler bugün sahada oyunu değiştiren Türk İHA'larını ve onların açtığı çığırı konuşuyor" ifadelerini kullandı.

'Akıncı ile birlikte dünya farklı müzakereler içine girecek'

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmaların giderek derinleştiğini söyleyen Erdoğan, "Taarruzi İnsansız Hava Aracımız Akıncı ile birlikte Türkiye, bu teknolojide dünyanın en ileri üç ülkesinden biri olmuştur. Bu başarının mimarları olan Bayraktar ailesini, başta baba Bayraktar Özdemir Bey'i, eşini ve evlatlarını, Baykar'ın fedakar mühendislerini, teknikerlerini, çalışanlarını, Akıncı'nın tasarım, geliştirme ve üretim safhalarında emeği geçen herkesi, şahsım, ailem ve milletim adına yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan "Bölgemizde herhangi bir tasarrufta bulunmak isteyen önce Türkiye'ye bakacak. Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek" ifadelerini kullandı.