Erdoğan'dan Bağcılar'da seccade şovu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Bağcılar'da katıldığı "toplu açılış töreni"ndeki konuşmasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Erdoğan "Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir sahneye davet edildi. Özdemir Erdoğan'a seccade hediye etti.

Erdoğan “Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz" dedi.