Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu yuhalattı: 'Seccadeye basma talimatını Pensilvanya'dan alıyorlar'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşuyor.

Erdoğan konuşmasına, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye 'bastığı' görüntülerin servis edilmesine değinerek başladı.

Erdoğan, "Fazla kalmadı 40 gün. Bu 40 gün içerisinde birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara göre meşrudur, yapabilirler" diyerek Kılıçdaroğlu'nu yuhalattı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i de hedef alan Erdoğan, İYİP İstanbul İl binasının kurşunlanmasıyla ilgili kendisine tepki gösterilmesine yanıt vererek, "Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bugün, Cumhur İttifakıyla birlikte bir yola çıktık ve bu yolculuğumuzu inanıyorum ki 14 Mayıs’ta sizler, çok farklı bir şekilde bir şahlanışa döndüreceksiniz. Buna hazır mıyız? Durmak yok.

- Deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlattık.

- Bay Bay Kemal. Sen İzmir'in milletvekilisin. Ne yaptın İzmir'e söyle.

- HDP'yi parlamentoda gidip ziyaret etti mi bay bay Kemal? Onlara acaba kapılar arkasında neleri vaad etti, neyin sözünü verdi? Hadi açıkla. Açıklayamaz

- (Meral Akşener'e) Hanımefendi önce gel Çam Sakura'yı gör; Ankara'daki iki şehir hastanemizi gör. Allah düşürmesin ama eksikliğini de vermesin. Şehir hastanelerimiz olmasa covidde biz ne yapardık. Bunları biz üç ayda bitirdik hanımefendi 3 ayda.

Utanmadan, sıkılmadan İstanbul il teşkilatının maalesef bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade etti. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, bu tür adilik olmamıştır. Senin geçmişinde varsa bilemem. Failler ortaya çıktı şimdi özür dileyebiliyor musun?Dileyemez, bu bir cibiliyet meselesidir. Özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye bir ders vermenizi istiyorum."