Erdoğan'dan Arnavut gazeteciye: Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın açıklamasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Arnavut bir gazeteci, Erdoğan'a "Arnavutluk'a verdiğiniz destek, hiç kimsenin verdiği destekle kıyaslanamaz. Acaba Avrupa Birliği, sizin verdiğiniz bu destekten dolayı endişelenmeli midir? Sizin bu yatırımlar sonucunda bir kazancınız var mı? Geride bir şey kalır mı? Bence kardeşten alınan borçların da belli bir seviyesi olması lazım" diye sordu.

Erdoğan soruya "Öyle bir soru sordun ki futbolda ters köşe diye bir anlayış vardır. Bizi ters köşe yapmak istiyorsun galiba, ama kardeşlik hukuku farklıdır. Kardeşlik hukuku arasında öyle destekler vardır ki bu kardeşliğinizin gereği olur. Ancak bir diğer ilişki olur ki, o da borçlar hukukuna dayalı olur. Şu anda bizim bu deprem felaketinde yaşanan olay, borçlar hukukuna değil, kardeşlik hukukuna dayalıdır. Biz de kardeşlik hukukuna dayalı olarak eserleri inşa ettik. Buralarda bir şey aramanın bir anlamı yok" yanıtını verdi.