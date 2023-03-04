Erdoğan'dan altılı masa kriziyle ilgili ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, altılı masadaki kriz konusunda, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü açıklamalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak aramızda bir karar aldık. Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar.' demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu. Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde. Bu dağılma olduğu anda biz Dolmabahçe'de 110 kadar bilim adamıyla toplantı halindeydik. Türkiye'de felaketlerin felaketi bir durum var."

Erdoğan "AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik. Yolumuzu belirledik. Ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.