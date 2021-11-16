Erdoğan'dan Akşener'e: Sen bir kadınsın ya, nasıl bu şekilde küfür ediyorsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AKP'li belediyeler tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde konuştu.
Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı açıklamasında, "Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: