Erdoğan'dan Akşener'e: Sen bir kadınsın ya, nasıl bu şekilde küfür ediyorsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da AKP'li belediyeler tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde konuştu.

Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef aldığı açıklamasında, "Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizden önce üniversite sınavına giren her 10 öğrenciden 1'i yüksek öğretime girebiliyordu. Bizim dönemizde sınava giren her öğrencimizin kontenjanı mevcut. Yurt kapasitelerini artırdık. Hatırlayın, göreve geldiğimiz harçlardan dolayı öğrencilerin sıkıntıları vardı. Harçları biz kaldırdık. Öğrencilere verilen burs 45 liracıktı.

Biz kimsenin rengine, kişiliğine, karakterine rengine bürünmeyeceğiz. Önce kendi medeniyetimizi, kültürümüzü tarihimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Ortak geleceğimizi inşaa edeceğiz. Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşacağıdır. Bizim ihtiyacımız olan nesil Asım'ın neslidir.

'Bay Kemal senden hiçbir şey olmaz'

Bir parti çıktı; Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatları için gereken tezkereye TBMM'de hayır dedi. Bununla kalmadı evet diyenleri de ihanetle suçladı. Sonra aynı parti çıkıp Kandil'i yerle bir edeceğini iddia etti. Bay Kemal, senden hiçbir şey olmaz. Sen 15 Temmuz gecesi, Atatürk Havalimanı'nda 'FETÖ'cülerin yönettiği o tankların arasından nasıl kaçtıysan, nasıl oradan Bakırköy Belediyesi'ne gittiysen bugün de aynısın.

'Bu kadın nasıl küfrediyor?'

Bir başkası şehit yakınına söven densiz, terbiyesiz, utanmaz, arlanmaz milletvekiline sıkı sıkıya sarılarak gerçek yüzünü gösterdi. Bunların birbirinden farkı var mı? Hepsi de birbirinin aynı... Biz bunların hangi tıyniyette olduğunu zaten biliyorduk. Ben sizlerden özür dileyerek bir şey diyeceğiz şu İYİ Parti'nin başındaki kadın, bu kadın nasıl küfrediyor?

Beni bağışlayın, parlamento çatısının altında yavşaklar diyecek kadar ileri giden bir kadın. Bunda ne edep var ne adap var. Başkanı bu şekilde küfür ederse, onun milletvekili ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm üzüme baka baka kararır. Sen bir kadınsın ya, bir kadın nasıl oluyor da bu şekilde küfür ediyor."