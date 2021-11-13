Erdoğan'dan Akşener'e: Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Meclis'te o nasıl bir küfürdür? Ahlak yoksunu, nasıl böyle bir küfrü yaparsın. Bir kadın olarak bir bayan olarak sen bunu nasıl söylersin?" ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Tek dertleri var Türkiye'deki muhalefeti destekleyerek Tayyip Erdoğan'dan kurtulacağız diyenlerin gazına geliyor. CHP'nin başındaki zat ikide bir çıkıp ne işimiz var Suriye'de diyor. Partisine tezkere için hayır oyu kullandırıyorsa bizim de kimin adına hareket ediyorsunuz diye sorma hakkımız olur" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da, Suriye'de, Balkanlar'daki izlerini unutturmaya çalışıp bugün aynı mücadeleyi yürütenleri itham edenlerden Atatürkçü olmaz" dedi

İYİP'li Lütfü Türkkan'ın bir yurttaşa küfretmesi hakkında da konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerine, şehit yakınlarına küfretmeyi olgunlukla karşılayanlardan milletimiz hesabını sandıkta sormakla kalmayıp onları sokağa çıkamaz hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis'te fezleke hazırlandığını hatırlatan Erdoğan, "Şehitlerimize bu saygısızlığı yapanı dokunulmazlığını kaldırmak üzere Meclis'e gönderdik. Ülkesine saldıranlara diyorum ki; taktiğiniz kavgada yumruk sayılmaz hesabıyla önünüze gelene sataşmaksa o yumrukları millete değil gücünüz yetiyorsa bize savurun. Siyaset ülkenin ve milletin çıkarlarının önünü tehditle, küfürle, yabancılara şikayetle kesmek değildir. Ülkenin ve milletin hayrına proje üretmektir" diye konuştu.

Türkiye'ye yönelik dış saldırıların durmadığını öne süren Erdoğan, "Üzerimiz gelen hayasız akınlar hala durmadı. Durmayacak gibi de duruyor. Buralardaki 700 yıla yaklaşan varlığımızı kabullenemeyenlerini bizi boğazın iki yakasından kazıyıp atma hevesleri hala sona ermemiştir. Anadolu'nun 1000 yıllık vatanımız olmasını hazmedemeyenlerin milletimize olan koyu kinleri sona ermemiştir. Bu millete pranga vuracaklarını sananları kendilerini en güçlü hissettikleri zaman zelil eden kahramanların soyunun tükenmeyeceğini göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

'Kanal İstanbul' açıklaması

'Kanal İstanbul'a yönelik eleştirileri hedef alan Erdoğan, "Yerlisi ve yabancısıyla tüm yatırımcıları tehdit ederek ülkemizin kalkınmasını engellemek için canhıraş bir gayret içindeler. Açık söylüyorum bu zihniyet, sadece yatırım düşmanı olmanın ötesinde doğrudan ülkesinin ve milletinin düşmanıdır. Ülkelerine yaptıkları ihanetin ödülünü yabancıların sırtlarını sıvazlamasıyla alanlardan bunun hesabını günü geldiğinde sandıkta milletimiz soracak." dedi.

Erdoğan, "Bu CHP, bu İP, bu HDP hep birlikte terör örgütü PKK'nın yandaşlarıdır. Bunlar onlarla beraber yol yürüyor. Biz de Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraber yolumuzda yürüyoruz. Biz bu milleti vatanı sevenlerdeniz. Böyle de yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.