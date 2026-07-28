Erdoğan'dan Ahbap açıklaması: 'Ucu nereye varırsa varsın'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'a bağlı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği "2. İletişim Şurası" adlı etkinlikte konuştu.

Erdoğan konuşmasında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur dahil 28 kişinin tutuklandığı Ahbap Derneği hakkındaki soruşturmaya değindi.

Soruşturmanın genişletilebileceği mesajını veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor.

Sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlık sergilenerek devlet ile millet karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Yine bu süreçte sosyal medya fenomeni, sanatçısı, oyuncusu, gazetecisi, siyasetçisi ile çok farklı kesimlerin yıpratma savaşına müdahil olduğunu, adeta aynı merkezden düğmeye basılmışçasına topa girdiğini gördük.

Depremi kullanarak siyasi ve ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor. Ucu nereye varırsa varsın, bundan böyle bu ülkede gerilimden, kutuplaşmadan, korku ve kaygı yaymaktan medet umanların, ellerindeki imkanları devlete karşı bir silah olarak kullanmalarına fırsat vermeyeceğiz.