Erdoğan'dan Afganistan açıklaması: Bu gece itibariyle oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile düzenlediği basın toplantısında Afganistan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan "Maalesef Afganistan'la birlikte dünya yeniden ayrı bir yere kilitlenmiş vaziyette. Az önce aldığım bilgilere göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Tüm bunlar bir şeyi gösteriyor; demek ki dünyada en güçlüyüz diyen ülkeler girdikleri yerden çıkarken çok daha hassas, dikkatli çıkmaları gerekirken bu çıkışlar söylendiği gibi olmadı. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etmek suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır neticeler doğurmaktadır" dedi.

Dün Kabil Havalimanı'na düzenlenen saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini ifade eden Erdoğan şöyle konuştu:

"Örneğin DEAŞ bunu üstleniyor. DEAŞ'a karşı verdiğiniz bir mücadele yok. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi biz Türkiye olarak verdik, veriyoruz. Taliban şu anda eski Taliban değil diyorsunuz. Mesele ne dediği değil, ne yaptığıdır. Şu anda da Taliban'ın Afganistan'da bundan sonraki süreçte ne yapacağı çok büyük önem arz etmektedir. Biz de Türkiye olarak sivilleri ülkemize taşıdık. Teknik elemanlar olarak az sayıda bir elemanımız orada bulunuyor ama bunun dışında biz Afganistan'dan ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz. Temennimiz odur ki barışın geleceğine her türlü desteği vereceğiz ve 20 yıldır altyapısıyla, üstyapısıyla Afganistan'da çok büyük emeklerimiz oldu. Bundan sonraki süreçte de gelişmeler bunların belirleyicisi olacaktır."

'NATO ne yapacak, o noktada görüşmelerimiz olacak'

Erdoğan TRT Haber muhabirinin sorduğu "Bu saldırılar DEAŞ'ın Taliban'ın da iktidarını sarsmak istediği manasına mı geliyor" şeklindeki sorusuna verdiği yanıtta ise "DEAŞ farklı bir örgüt, Taliban farklı bir örgüt. Onun Taliban'dan farkı nedir veya Taliban'la ne gibi bir mücadelenin içine girecekler onu ben şu anda kestiremem. Ama bildiğim bir şey var ki ortada terör örgütlerinin bir çatışması var. Bunların çatışmasından da Türkiye'nin veya başka bir ülkenin kârlı çıkması diye bir şey düşünülemez. O da terör, bu da terör. Bütün mesele Afganistan halkının huzurlu bir şekilde yaşama geçmesini görmek. Eğer Amerika'nın yapacağı bir şey varsa bunu sağlamaktır. Ama Amerika 'ben çekildim gidiyorum' diyip çekilip gidiyor ondan sonra 'ne derdiniz varsa görün' diyor. Şu anda NATO ne yapacak, biz de bir NATO üyesiyiz, o noktada görüşmelerimiz olacak. Ne gibi adımlar atacağız, onların planlamalarını yapacağız" dedi.

'Sadece 20-30 kişilik bir teknik heyet kalacak'

Erdoğan "Biz sorumluluk alanımızdaki adımları attık ve bu gece itibariyle de oradaki bütün elemanlarımızı çekiyoruz. Artık orada bizim asker veya sivil kimse kalmayacak. Sadece orada 20-30 kişilik bir teknik heyet kalacak. Bunun dışında kimse kalmayacak. Bu şekilde de oradan ayrılmış oluyoruz. Sonucu hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.