Erdoğan'dan 'Afganistan' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Afganistan açıklaması yaptı. 

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Afganistan'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz. Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. 

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