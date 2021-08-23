CHP Sözcüsü Öztrak'tan Bakan Varank'a yanıt: Trollüğü bırak da işini yap

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, "Trollüğü bırak da işini yap" diye seslendi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşıda çuvallayan Varank koltuğunu kurtarmak için Genel Başkanımıza hakaret etmeye kalkmış. İngiliz Savunma Bakanıyla yaptıkları mülakatta İngiliz muhabirler bakan Türkiye’de Afgan göçmenler için bölge düşünüyor yazıyorsa bunu bakan söylemiştir. Trollüğü bırak da işini yap." ifadesini kullandı.

Bakan Varank şu paylaşımı yapmıştı:

"İngiltere Savunma Bakanı’nın kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin ismi bile geçmiyor. Okumaktan aciz birilerinin elinde kullanışlı sosyal medya şaklabanına dönen Kılıçdaroğlu’nun asırlık partiyi düşürdüğü durum üzücü…"