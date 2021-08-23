İletişim Başkanı Altun'dan Wallace'ın makalesiyle ilgili açıklama

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin yer almadığını söyledi.