Erdoğan'a yönelik 'küfürlü tezahürat'a soruşturma

Dün akşam oynan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde, bir grup Fenerbahçe taraftarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'küfürlü tezahürat'ta bulunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, maç öncesinde Kadıköy'de bir araya gelen bir grup taraftarın Erdoğan'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili resen soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntülerde yer alan kişilerin tespit edilmesi için talimat verdi.