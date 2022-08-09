Erdoğan: Bize karşı yol yürüyen kaybeder

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni"nde konuştu. Geminin görev yerini Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki "Yörükler 1 Kuyusu" olarak açıklayan Erdoğan, "Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir yere gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarımızı uydurmalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak istiyorum" diyen Erdoğan, "Gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır. Bize karşı yol yürüyen ise kaybeder" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır'

"Sözümüzün somut örneği olan Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolümüz. Daha önce paramızla dahi yaptıramadığımız sismik araştırma süreçlerini artık kendi imkânlarımızla yürüttüğümüz bir döneme girdik. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Gerekli hazırlıklar sonrası Akdeniz ve Karadeniz'de çalışmalara başladık. Fatih sondaj gemimizi her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ülkemize maddi karşılığının çok ötesinde moral vermiştir.

Doğalgaz işleme tesisimizin de temelini geçtiğimiz yıl attık. Haziran ayında denize boru döşeme işlemine başladık. Sığ kısımlarda işlemi bitirdik, derin kısımlarda 165 kilometrelik hattın 100 kilometresini bitirdik. Denizin altında adeta enerji üssü kuruyoruz. Bugün Abdülhamid Han Gemisi'ni Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer bundan 135 yıl önce İskenderun'du. Bu defa da Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız.

'Kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yok'

Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi çalışmalara başladığında arkalarına aldıkları ağa babalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır.

Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz’de hakkımız olanı elimizden alamayacaktır. Biz kendi işimize bakmaya devam edeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza destek veren herkesle yol almaya hazırız.

Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış haklarımızı uydurmalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından geçmeyecek kadar büyük olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır. Bize karşı yol yürüyen ise kaybeder."