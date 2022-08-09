'Erdoğan'ı da asacaklar' diyen kişi tutuklandı, tutuklayan hakimin eşi tarafından serbest bırakıldı

İzmir’in Menemen ilçesinde, sokak röportajında "Erdoğan'ı da asacaklar" diyen Velat Y., Sulh Ceza hakimi Mehmet K. tarafından tutuklanmıştı.

Medyaradar'ın haberine göre, ‘Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenen Velat Y. yargılandığı mahkemenin hakimi Seren K. tarafından beraat ettirildi. Sanığı tutuklayan Sulh Ceza Hakimi Mehmet K. İle beraat kararı veren Seren K.’nın karı koca olduğu öğrenildi.

Meslektaş çiftin son adli kararnamede Ağrı Doğubeyazıt’a atandıkları. Hakim Mehmet K.’nın Ağır Ceza Başkanı yapılırken eşinin "düz hakim" olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

İzmir Menemen’de Velat Y.(30) sokak röportajında “Erdogan'ı da asacaklar"demesi üzerine kimlik ve adres tespitinin yapılarak, konu ile ilgili olarak 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Velat Y.’nin evinde arama yapıldı. Yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan Velat Y. atılı suçlamayı kabul etmedi.

Röportaj sırasında başka bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AKP’yi savunur sözler söylemesi üzerine konu hükümete ve Cumhurbaşkanına geldi. Bir kişinin “Menderes'i astılar” demesi üzerine Velat Y. de "Sen merak etme Erdoğan'ı da asacaklar onlar da yargılanacak" ve "senin zihniyetin bitecek dayım, bitecek senin zihniyetinde olan insanların da sonu gelecek sen hiç merak etme" dedi. Bu sözleri bir anda refleks olarak söylediğini tehdit amacının bulunmadığını söyleyen Velat Y. çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.