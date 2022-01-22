Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen yapımcıdan Sezen Aksu'nun şarkısıyla ilgili karar

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga’nın ‘Alakasız Şarkılar’ albümünde seslendirdiği ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ adlı şarkısında geçen, "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri üzerinden hedef alınmıştı.

Şarkının hedef gösterilmesi sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Polat Yağcı’nın şirketi 'Poll Production' tarafından yayınlanan ‘Alakasız Şarkılar’ albümündeki 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkının YouTube’daki yorumları kapatıldı.