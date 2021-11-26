Erdoğan'a tepki gösteren belediye başkanı töreni terk etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim 2020'de İzmir'de yıkıma neden olan depreminin ardından TOKİ tarafından yapılan 741 konutun teslimi töreninde "Bu şehri turist gibi ziyaret eden muhalefet partisi genel başkanı, acaba kendi belediye başkanlarına İzmir'in hangi derdine derman olacak hangi talimatı vermiştir? Bay Kemal'in, CHP'nin ortaklarına bakın, notunuzu verin" dedi.

Töreni protokolde takip eden CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından alanı terk etti.

Sandal, "Biz oraya devletin başı olan sayın Cumhurbaşkanı’nın katıldığı bir törene gidiyoruz. Ama ortam bir siyasi partinin mitingine dönüşüyor. Sayın genel başkanımıza ‘Bay Kemal’ deniliyor. ‘Turist gibi, geldi gitti’ deniliyor. Depremzedeler için çırpınan sayın genel başkanımıza hakaret ediliyor. Bunlar doğru bir yaklaşım değil. Bunu kaldıramadım" dedi.

Sandal, "O protokole uymak durumundayız. Ama bu sözlere katlanmak durumunda değiliz" şeklinde konuştu. (ANKA)