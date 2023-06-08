Erdoğan'a şiirler yazdı, yeni görevi kaptı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün sosyal medya performansı dikkat çekti.

Halktv'de yer alan habere göre, Görgün, Erdoğan için yazdığı şiiri Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Görgün, şiirinin sonuna ise “Öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için binbir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider” yorumunu yaptı.

Görgün, 2017'de ilk kez yönetim kurulu üyesi olduğu ASELSAN'da 2018'de Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 5 yıl yürüten Haluk Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığı'na atandı.