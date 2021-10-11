'Erdoğan'a sığınıp polis üniformasıyla halkı ezemezsiniz' diyen gence hapis talebi

Üsküdar Kaymakamlığı önünde maske nedeniyle çıkan tartışmada polise "Tayyip Erdoğan'a sığınıp polis üniformasıyla halkı ezemezsiniz" diyen 22 yaşındaki M.K. hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret"ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 25 Şubat 2021'de kaymakamlık giriş noktasında görevlerini yaptığı sırada, bir vatandaşın yanlarına gelerek kaymakamlık önünde maskesi olmayan kişilerin olduğunu söyledi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, ihbarın yapıldığı yere giden polisler, genç bir kadının maskesi olmadığı için uyardı. Bunun üzerine genç kadının yanındaki arkadaşı 22 yaşındaki M.K., olaya müdahil olunca polislerle arasında münakaşa başladı. İddiaya göre tartışma sırasında M.K., "Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren sözler" söyledi.

Diğer maskesiz kişilere de işlem yapılmasını istedi

Polislerin tutanak tutması üzerine hakkında soruşturma başlatılan M.K., ifadesinde, kız arkadaşıyla birlikte Üsküdar Kaymakamlık binası önünde bulunduğu sırada kolluk kuvvetlerinin kendilerini çağırdığını, kendisinin maskesinin takılı olduğunu fakat kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskeyi bir anlığına çıkardığını söyledi.

Polis memurlarının kendilerine cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine orada bulunan maskesiz vatandaşları gösterdiğini ve onlara da işlem yapılmasını istediğini söylediğini, polis memurlarının kız arkadaşından kimliğini istediği esnada bağırdığını, kız arkadaşını arkasına aldığını anlattı. Bunun üzerine polislerin kendisini çekiştirip yere yatırmaya çalıştığını, başka bir ekibin daha gelip kendisini hükümet konağına götürdüğünü söyledi.

Hakaret etmediğini belirten M.K. 'polis üniformasıyla halkı ezemezsiniz' dediğini anlattı

M.K. ifadesinde, polislerin kendisini karakola götürdüklerini anlatarak, olaylar sırasında ‘Bana dokunamazsınız. Tayyip Erdoğan'a sığınıp polis üniformasıyla halkı ezemezsiniz' şeklinde sözler söylediğini ve Cumhurbaşkanına hakarette bulunmadığını beyan etti.

Savcılık, M.K.'nın sözleri "Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile söylediğinin ve Cumhurbaşkanına hitaben alenen hakarette bulunduğunun anlaşıldığını" belirterek, şüphelinin “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.