Gazeteci Timur Soykan Twitter'da ‘Erdoğan’a neler oluyor’ başlıklı bir flood paylaştı. Erdoğan'ın tepki ve hareketlerine dikkat çeken Soykan "Bir süredir ‘Erdoğan’a neler oluyor’ diye soruyoruz. Geçmişteki halinden çok farklı. Gaflar ve bazı farklı davranış biçimleri, toplumun gözleri önünde yaşanıyor ama yeteri kadar tartışılmıyor. Dün bu garipliklerin son halkası yaşandı. Bir video belgesel ile kayda geçirelim." notuyla videolar paylaştı.

Soykan birinci video için "2-) Erdoğan'ın dün (17 Ekim 2021) Angola ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklaması garipti. Soruların önceden verildiğini çok belli edecek biçimde yanıtları kağıttan okudu. Aşağıdaki bir dakikalık videoyu dikkatli incelemekte fayda var." değerlendirmesini yaptı.

2-) Erdoğan'ın dün (17 Ekim 2021) Angola ziyareti öncesinde yaptığı basın açıklaması garipti. Soruların önceden verildiğini çok belli edecek biçimde yanıtları kağıttan okudu. Aşağıdaki bir dakikalık videoyu dikkatli incelemekte fayda var. pic.twitter.com/QZGR3R426I — timursoykan (@timursoykan) October 18, 2021

Paylaştığı ikinci video da Soykan soruların yanıtlarını okuduğuna dikkat çekerek "3-) Aynı basın toplantısındaki ikinci soruda da durum farksız. Erdoğan'ın önündeki kağıttan okuduğu anlaşılıyor." yorumunda bulundu.

3-) Aynı basın toplantısındaki ikinci soruda da durum farksız. Erdoğan'ın önündeki kağıttan okuduğu anlaşılıyor. pic.twitter.com/ykD1h6u1m1 — timursoykan (@timursoykan) October 18, 2021

Soykan Erdoğan'ın son aylarda benzer çok sayıda görüntü verdiğine dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partilileriyle bayramlaştığı programda uyuklar göründüğü anlar kamuoyuna yansımıştı. Görüntülere ilişkin tartışmalar da İletişim Başkanlığı'yla Habertürk kanalı arasında sürmüştü.