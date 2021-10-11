Erdoğan'a hakaretten tutuklanan CHP'li Tugay Odabaşıoğlu'na tahliye kararı

‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ iddiasıyla tutuklanan ve 13 gün Denizli D Tipi cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra bugün Denizli 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısında çıkan Denizli CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu için tahliye kararı verildi.

CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gözümüz aydın kardeşim özgürlük senin hakkın” dedi.

Ne olmuştu?

CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Odabaşıoğlu, 28 Eylül’de Honaz’da yapılan Merkezefendi İlçe Danışma Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği iddia edilmişti.