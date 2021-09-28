CHP'li başkan Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu (29), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Odatv'de yer alan habere göre Odabaşıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP Gençlik Örgütleri Genel Sekreteri Caner Çaykara, karara tepki göstererek, "Yol arkadaşımız, Denizli İl Gençlik Kolları başkanımız Tugay Odabaşıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Faşizmin zindanları bizi korkutamayacak; baskılarınız yıldıramayacak!" dedi.