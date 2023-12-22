Erdoğan'a 'diktatör' demek suç sayıldı: 50 bin lira tazminat cezası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi hakkında "diktatör bozuntusu" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e manevi tazminat dava açmıştı. Erdoğan, açtığı dava sonucu 50 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.

Özel, Erdoğan'a, 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ne olmuştu?

Dönemin CHP Grup Başkanvekili olan Özel, Mecliste yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete "5. kol" diyor. Bunun demokraside yeri yok. Demokrasiyle geleceksin, 18 yılın sonunda İspanyol diktatör Franco’nun söylemine sığınacaksın. Yazıklar olsun! Bu diktatör bozuntusuna milletimiz, ilk seçimde sandığı gösterip geldiği gibi gönderecek."

Bu ifadelerin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 250 bin Türk Lirası değerinde tazminat davası açmıştı.