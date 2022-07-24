Erdoğan'a 'aşık' patron Ethem Sancak: Sadece iki şirketi kamudan 1 milyar 136 milyon TL kazandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik, “Dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm, gördükçe de âşık oldum” diyen ve uzun bir süre AKP’de yöneticilik yaptıktan sonra geçtiğimiz aylarda partisinden ihraç edilmemek için istifa eden Ethem Sancak, sadece iki şirketiyle kamudan son 10 yılda 166 ihale aldı. Söz konusu ihaleler aracılığıyla kamudan Sancak’ın şirketlerinin kasasına yaklaşık 1 milyar 136 milyon TL girdi.

Devlet Malzeme Ofisi'nden 69 ihale

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Sancak, BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu 2014 ile 2021 yılları arasında kamu kurumlarından tam 87 ayrı ihale aldı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, 87 ihalenin toplam bedeli de 1 milyar 20 milyon TL’yi buldu.

BMC en fazla ihaleyi de Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nden aldı. Şirketin DMO’dan tam 69 ihale aldığı açıklandı. BMC bu ihaleler ile devlete otobüs, itfaiye aracı, kar küreme aracı, kamyon, çöp kamyonu, su tankeri, çekici ve yol süpürme aracı sattı.

Sancak, yine bu şirket üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) binlerce zırhlı araç sattı. Zırhlı araç alımları Kamu İhale Kanunu’na tabii olarak yapılmadığı için BMC’ye kamunun kasasından ne kadar ödendiği ise bilinmiyor.

10 yılda 78 ayrı ihale

Yine hâlâ Sancak’ın sahibi olduğu Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Anonim Şirketi de kamudan son 10 yılda 116 milyon TL değerinde 78 ayrı ihale aldı. Şirketin en fazla ihale aldığı kurumların başında da 37 ayrı ihaleyle AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi. Sancak bu şirket aracılığıyla belediyelere toplu taşıma araçlarında kullanılan validatör (kart okuyucu cihaz), ulaşım kartı, akıllı durak ve bisiklet sistemleri sattı.

Sadece bu iki ayrı şirket üzerinden Ethem Sancak kamu kurumlarından toplam 166 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli de 1 milyar 136 milyon TL’yi buldu.