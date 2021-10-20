Erdoğan'a 415 araç yetmedi, 29 araç daha alacak

CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ödeneğinin yıllara göre değişimini tablo halinde sundu. Buna göre Erdoğan’ın ödeneği 2018’de 59 bin, 2019’da 74 bin 500, 2020’de 81 bin 250, 2021’de 88 bin, 2022’de 100 bin 750 TL’ye çıktı. 2022 yılı bütçe gerekçesinde yer alan tablolara göre ise Cumhurbaşkanlığı’na ait 574 lojman var. Genel bütçeli idarelere ait toplam lojman sayısı 195 bin 114, toplam sosyal tesis sayısı da 1481. Toplam 196 bin 595.

Gelecek yıl 25’i binek otomobil olmak üzere 29 araç daha alacak olan Cumhurbaşkanlığı’nın toplam 415 taşıtı var.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, kamu idarelerinin taşıt sayılarını gösteren tabloya göre bu taşıtlardan 207’si binek otomobil, 73’ü arazi binek, 3’ü minibüs, 5’i pick-up, 38’i panel, 12’si midibüs, 13’ü otobüs, 19’u kamyon, 2’si ambulans, 5’i motosiklet (en az 601 cc’lik), 37’si güvenlik önlemli binek otomobil, 1’i güvenlik önlemli servis taşıtı.

Bakanlıkların da içerisinde bulunduğu genel bütçe kapsamında yer alan idarelerdeki toplam araç sayısı ise 100 bin 846.

Bu araçların 346’sı güvenlik önlemli binek otomobil. Yine bütçede yer alan tabloya göre, Cumhurbaşkanlığı’nın santrala bağlı 4 bin 900, müstakil 54, cep telefonu 333 olmak üzere 5 bin 287 telefonu var. Faks sayısı ise 100. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait toplam telefon sayısı ise 416 bin 839. Bunun 21 bin 414’ü cep telefonu. 202 bin 938’i de müstakil telefon.