Vergi ve cezalara zam geliyor: ÖTV, MTV, trafik cezası, içki, sigara...

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifinden vergi ve ceza zamları çıktı.

Önümüzdeki yıl iğneden ipliğe birçok vergide, kamu emekçilerine ve emeklilere verilen yüzde 12'lik zamların çok üzerinde artışlar yaşanacak. Başta trafik cezaları olmak üzere halkın ödeyeceği cezalarda da yüklü artışlar olacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, bütçeyi önümüzdeki yıl da araç vergileriyle içki ve sigara vergileri kurtaracak. Mevcut aracı olanlar seneye 24.6 milyar lira Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araç alacaklar ise 72.5 milyar lira araç alım ÖTV'si ödeyecek. Araç sahipleri ayrıca 32.1 milyar liralık akaryakıt ve doğalgaz ÖTV'sinin önemli bölümünü ödeyecek. Bütçeye alkolden 26.3 milyar, sigaradan 70.6 milyar lira para akacak. Devlet keseceği harçlar yoluyla da 44.6 milyar lira Damga Vergisi yoluyla da 35 milyar lira gelir sağlayacak.

Vergilerle birlikte cezalarda da seneye büyük tahsilatlar bekleniyor. Bu yıl hükümet halktan ve şirketlerden 19.2 milyar lira ceza toplamayı hedefliyordu. Ancak kasaya giren ceza tahsilatı 27.2 milyarı aştı. Seneye de yine halktan 27.1 milyar liralık ceza toplanması öngörüldü. Trafik para cezalarında ise seneye yüzde 76 oranında artış bekleniyor. Bu yıl 6 milyar olan trafik ceza tahsilatının seneye 10 milyar 578 milyon lira olması hedefleniyor. Trafik harçlarından da 1.7 milyar liralık gelir beklentisi bütçeye yazıldı.