Erdoğan: Yurt sorunu diye bir şey yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Müzesi'nde 81 ilden üniversiteyi kazanan öğrencilerle düzenlenen 'Gençlerle Buluşma Programı'nda konuştu.

Yurt sorunu olmadığını iddia eden Erdoğan "Kızlarımız ve erkeklerimiz için yurt sorunu diye bir şey yok. Siz hiç 45 lira burs aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Bazılarının bizim gençlerle muhabbet içinde olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum. Ben lise yıllarımdan bu yana 40 yıldır kesintisiz bir şekilde bu yolda gençlerle yürüdüm.

- Gençlerle aramıza girmeye çalışanlara diyoruz ki, siz kendi işinize bakın. Biz hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Ben yeni bir terim ortaya koydum, bizimki Teknofest kuşağı. Gençlerimize en çok hizmeti getiren, onlara en çok yatırımı yapan yönetim biziz.

- Kızlarımız ve erkeklerimiz için yurt sorunu diye bir şey yok. Siz hiç 45 lira burs aldınız mı? Göreve geldiğimde burs 45 liracıktı. Biz bir farkın iktidarıyız. Bugün Türkiye toplamda 8,5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine yüksek ölçüde yaklaşmıştır.

- Bay Kemal İzmir milletvekili. İstanbul’dan İzmir’e arabana biniyorsun, azami 3,5 saatte varıyorsun. Bir teşekkürü var mı? Yok. Bir teşekkür etmez mi insan?

- Bunlar bizim gençlerimizi kendi değerleri ile kendi medeniyet birikimleri ile buluşturmamıza tahammül edemiyorlar.

- Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Bu kararımızla aynı zamanda sizlere bırakacağımız en önemli miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzun ilk hedefi yeşil kalkınma devrimini başlattığımızı da ilan ettik. Bu adımı biz değil de başka yönetim atmış olsaydı ülkemizde ve dünyada onu yere göğe sığdıramazlardı.